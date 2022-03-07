محمد عبد العزيز لوزير الرياضة:برلمان الشباب والطلائع يحتاج تركيز أكبر وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

/683830/محمد-عبد-العزيز-لوزير-الرياضةبرلمان-الشباب-والطلائع-يحتاج-تركيز-أكبر-وفق-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان

قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ان الاستراتيجية الوطنية لحوق الانسان جاء المحور الثالث بها متحدثا عن تحديات الشباب، ابرزها الحاجة إلى تعزيز المشاركة السياسية للشباب بالاضافة الى رفع الولاء والانتماء لهم.

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وتابع خلال اجتماعه بلجنة حقوق الانسان بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي:"" أن دعم الشباب في هذا الامر يحتاج الى مزيد من التركيز مضيفا:" قابلت كثير من الشباب لديهم حس من السعادة بشان مشاركتهم السياسية ".

وتابع النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن وزارة الشباب بها دور كبير في تثقيف الشباب بشكل كبير، موضحا ان يجب ان يكون هناك جدول لمراكز الشباب بشان البرامج والندوات التي تعقدها من اجل القيام بدورها الاجتماعي ومواجهة التحديات.

البرلمان والحكومة في مركب واحدة ونأمل في التعاون لتحقيق النتائج المرجوة

وتابع عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين:" نريد ان يعرف الشاب كيف يلتحق بسوق العمل من خلال وزارة الشباب، مضيفا:" احنا البرلمان والحكومة في مركب واحدة ونأمل في التعاون لتحقيق النتائج المرجوة ".