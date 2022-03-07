/683829/إسلام-إبراهيم-يطلب-الدعاء-لوالده-بقاله-أكتر-من-شهر-بيتألم

أعلن الفنان إسلام إبراهيم عن مرور والده بأزمة صحية كبيرة وجاء ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنه في العناية المركزة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحالة الصحية لوالد إسلام إبراهيم

إصابة والد إسلام إبراهيم

وكتب الفنان إسلام إبراهيم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " دعواتكم لوالدي بالشفاء بقاله أكتر من شهر بيتألم ومفيش تحسن وحاليا في العناية المركزة ربنا يشفيه ويخفف الامه ….الدعاء يغير الأقدار".

واستكمل كلامه بالدعاء لوالده قائلًا: " إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء".

إسلام إبراهيم يطلب الدعاء

وتابع: "لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".

وفي سياق آخر، تحدث الفنان إسلام إبراهيم عن تفاصيل دوره وشخصيته التي يشارك بها ضمن موسم مسلسلات رمضان 2022، وذلك من خلال مسلسل يحمل اسم "راجعين يا هوى" ويشارك به الفنان خالد النبوي.

إسلام إبراهيم في مسلسلات رمضان 2022

وأوضح إسلام في مداخلة هاتفية له مع برنامج مساء dmc المذاع عبر شاشة قناة dmc الفضائية إن مسلسل راجعين يا هوى يضم كوكبة من النجوم حوالي 15 فنان في بطولته.

وتابع قائلًا: "أعمال الأستاذ أسامة أنور عكاشة دائما مختلفة، وكل شخصية تلعب دور هام، وبالرغم من عدد النجوم الكبير إلا أن جميعهم لهم بصمة ودور واضح.. وشخصيتي في المسلسل مختلفة.. هيوقع كل المسلسل في بعض".

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واستكمل كلامه: "وأتوقع أن ينال المسلسل إعجاب المشاهدين"، لافتًا إلى أن شخصيته داخل الأحداث ليست كوميدية من الدرجة الأولى، ولكنها شخصية متكاملة، وأوضح أنه يؤمن بأن الكوميديا هي كوميديا الموقف والحوار وليست الحركات التي يفتعلها الممثل.

ويشارك في بطولة مسلسل راجعين يا هوى عدد من النجوم مثل خالد النبوي وعائشة بن أحمد وهنا شيحة، ووفاء عامر، وأنوشكا، وأحمد داش، وأحمد خالد صالح، وآخرين والعمل معالجة وسيناريو وحوار محمد عبدالمالك، والإخراج لـ محمد سلامة.