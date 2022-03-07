/683828/النائب-عمرو-درويش-يواجه-وزير-الشباب-والرياضة-بمخالفات-نقابة-المهن-الرياضية

أشاد النائبل عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، من خلال مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لافتا إلى ان التوعية ومحاربة الفساد جزء من حقوق الإنسان، ينعكس على الوعي الجمعي، مشيرا إلى وجود مخالفات المالية والادارية الجسيمة فى نقابة المهن الرياضية.

دوت الخليج

مناقشات انشاء وحدة حقوق انسان بوزارة الشباب والرياضة

وأوضح النائب عمرو درويش، أن الوزارة عليها عبء كبير، حيث أنها تتعامل مع شريحة كبرى وهي شريحة الشباب التي يصعب التعامل معها ، اضافة إلى مواجهة التحديات المختلفة كلافكار المنحلة وفكر والمتطرفه وتحديات عصر العولمة.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، مع وزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمناقشة دور الوزارة فيما يتعلق بملف حقوق الانسان.

وردا على ما أثاره النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بشأن شبهات الفساد في نقابة المهن الرياضة، قال وزير الشباب: لا تخضع للوزارة من قريب أو من بعيد، مؤكدا أن الرقابة مسئولية الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويأتي ذلك طبقاً للتوصية الصادرة من مجلس الوزراء بضرورة انشاء وحدة لحقوق الانسان داخل كل وزارة ومحافظة، حيث أن الاهتمام بالشباب يعد ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، نظراً لدورهم المؤثر في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر.

وكان مجلس النواب، وافق على تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، والذى يستهدف بشكل مباشر دعم جهود مبادرة حياة كريمة وتوفير الأراضى اللازمة لها. واستعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة مشروع القانون مؤكدا على أنه يُعد مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية.