/683827/جنايات-المنصورة-تنظر-قضية-مقتل-سائق-توك-توك-أبريل-المقبل

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، وعضوية المستشار هشام محمد جمال الدين، والمستشار تامر نبيل الدمرداش، والمستشار محمد أسامة دبوس، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وربيع محمد، تأجيل نظر محاكمة المتهم بقتل سائق توك توك أثناء خروجه من أداء صلاة العصر بقرية الأحمدية التابعة لمركز شربين، إلى جلسة 5 أبريل المقبل لاستدعاء الطبيب الشرعى مع استمرار حبس المتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شربين من مستشفى شربين المركزي، بوصول شاب يدعى أحمد كامل العجمى قدوس، مصاباً بطلقات خرطوش منتشرة في الجسم وتوفي عقب وصوله إلى استقبال المستشفى، وجرى إيداعه ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي واستدعاء مصلحة الطب الشرعي لعمل تقرير الصفة التشريحية للمتوفي.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث شربين إلى مكان الواقعة وتبين أنه أثناء خروج المجني عليه أحمد كامل العجمي قدوس، من المسجد أطلق تجاهه 3 أشخاص النار مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته وذلك على أثر خلافات قديمة بين المجني عليه والمتهمين، وجار ضبطهم بعد أن تمكنوا من الفرار من المكان مستخدمين دراجات نارية.

مصرع سائق توكتوك بسبب خلاف على زبون

لقى سائق توك توك بمركز منية النصر محافظة الدقهلية، اليوم، مصرعة علي يد سائق على يد اخر بعد نشوب مشاجرة بينهم لخلاف على أولوية المرور مما ادي الي قيام أحدهم بالتعدي عليه بضربة في الرأس مستخدما زجاجة فارغة وفر هاربًا مما تسبب في إصابتة بنزيف حاد ونقل جثتة الي مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، يفيد بورود بلاغ من إدارة تأمين المستشفيات بوصول"شحاته السعيد احمد اسماعيل"، 52 عامًا،سائق توك توك ومقيم مركز منية النصر "جثة هامدة" إدعاء تعدي. أنتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرذة منية النصر وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني علية وشخص يدعي "محمود.أ.ا.ع"،18عاما ومقيم بندر منية النصر، سائق توك توك بسبب خلاف علي أولوية المرور مما أدي الي وفاه الاول فى الحال اثر تعدي على الرأس بإستخدام زجاجة فارغة. جرى نقل جثمان المتوفي الي ثلاجة مستشفي منية النصر المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابه لإجراء التصريح بالدفن . فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب.