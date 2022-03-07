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/683850/بالفيديو-رمضان-عبدالمعز-هذه-أكبر-عبادة-لله-وأعلى-من-الشهادة-والجهاد
06:40 م - الإثنين 7 مارس 2022
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهر الشريف، ان سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن ذكر الله من أعلى العبادة وخيرها، واعلى درجات من الإنفاق فى سبيل الله، والشهادة والجهاد، مستشهدا بحديث سيدنا النبى حين قال لأصحابه: "أَلَا أُنَبِّئُكم بِخَيْرِ أعمالِكُم ، وأَزْكاها عِندَ مَلِيكِكُم ، وأَرفعِها في دَرَجاتِكُم ، وخيرٌ لكم من إِنْفاقِ الذَّهَب والوَرِقِ ، وخيرٌ لكم من أن تَلْقَوا عَدُوَّكم ، فتَضْرِبوا أعناقَهُم ، ويَضْرِبوا أعْناقكُم ؟ ! ، قالوا : بَلَى ، قال : ذِكْرُ الله".
دوت الخليج
وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "رقم واحد فى حياتنا لازم يكون ذكر الله كثيرا، لأن العلماء قالوا ان الذكر اكبر عبادة على الإطلاق، ولو عاوز عمل تفوز به رطب لسانك بذكر الله، فالصلاة أيضا ذكر لله، فلابد من إقامتها على وقتها، وكذلك قراءة القرآن ذكر، وقول لا اله إلا الله، والحوقلة لا حول ولاقوة الابالله، كنز كن كنوز الجنة، و سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم".
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