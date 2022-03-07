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/683850/بالفيديو-رمضان-عبدالمعز-هذه-أكبر-عبادة-لله-وأعلى-من-الشهادة-والجهاد

06:40 م - الإثنين 7 مارس 2022

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهر الشريف، ان سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن ذكر الله من أعلى العبادة وخيرها، واعلى درجات من الإنفاق فى سبيل الله، والشهادة والجهاد، مستشهدا بحديث سيدنا النبى حين قال لأصحابه: "أَلَا أُنَبِّئُكم بِخَيْرِ أعمالِكُم ، وأَزْكاها عِندَ مَلِيكِكُم ، وأَرفعِها في دَرَجاتِكُم ، وخيرٌ لكم من إِنْفاقِ الذَّهَب والوَرِقِ ، وخيرٌ لكم من أن تَلْقَوا عَدُوَّكم ، فتَضْرِبوا أعناقَهُم ، ويَضْرِبوا أعْناقكُم ؟ ! ، قالوا : بَلَى ، قال : ذِكْرُ الله".