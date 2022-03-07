حقوق النواب تناقش أنشاء وحدة لحقوق الإنسان بوزارة الشباب ..رضوان: إنجازات الوزارة تتحدث عن نفسها..أشرف صبحى : احنا بنعمل الحياة الكريمة من أجل المواطن وليس الخارج

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ناقش اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الشباب والرياضة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر دولة كبيرة، والقيادة السياسة لا تألو جهدا في مواصلة عمليات البناء والتقدم.

وقال وزير الرياضة: عندما نهتم بتهيئة مركز شباب فهو حق من حقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك يأتي بهدف تحقيق الرضا الداخلي، وليس الهدف منه لكي يتحدث عنا الخارج في احترام ملف حقوق الإنسان.

وأشاد الوزير بما تناوله فيلم "التجربة الدينماركية" للنجم الكبير عادل إمام، والذي قدم فيه نموذج جيد لوزير الشباب والرياضة الذي يتابع بنفسه مراكز الشباب في أبعد مكان.

وأكد الوزير، أنه تواصل مع نقيب المهن التمثيلية، وتم التواصل مع الفنان عادل إمام قبل أيام، وتوجيه الشكر له كقيمة فنية، وكذلك الإشادة بفيلم التجربة الدينماركية.

وفيما يخص إنشاء وحدة حقوق الإنسان داخل الوزارة، أشار الوزير، إلى أنه بالفعل هناك وحدة كان يطلق عليها وحدة تكافؤ الفرص والتي كانت خاصة بحقوق المرأة وتمكينها.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن وحدة حقوق الإنسان بالوزارة تم إعادة هيكلتها بعد تغيير مسمى وحدة تكافؤ الفرص.

وردا على ما أثاره النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بشأن شبهات الفساد في نقابة المهن الرياضة، قال وزير الشباب: لا تخضع للوزارة من قريب أو من بعيد، مؤكدا أن الرقابة مسئولية الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال وزير الشباب: نحن مسئولون فقط فيما يتعلق بالنقابة هو ما يختص بالرياضة فقط.

وأكدت الدكتورة هويدا الشاهد، رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة الشباب والرياضة، أن الوحدة كانت في البداية خاصة بتكافؤ الفرص فيما يتعلق بالمرأة.

وأوضحت أن الوحدة تستهدف النهوض بحقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تكثيف حملات تثقيف الشباب فيما يتعلق بالتعايش والتسامح وقبول الآخر ونبذ العنف الكراهية.

ولفتت إلى أن هناك تعزيز لتنسيق التواصل والتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان، وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتعامل مع كافة المشكلات الواردة في هذا الشأن.

وقالت مدير وحدة حقوق الإنسان بوزارة الشباب والرياضة، إنه تم تنظيم صالون ثقافي ديني بعنوان "طريق المحبة" لتنمية روح المحبة بين أبناء الوطن مسلمين ومستحيين.

وتدخل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، متسائلا عن تغطية هذا الصالون بكافة المحافظات؟، مطالبا بضرورة أن يكون على مستوى الجمهورية، نظرا لأهميته.

من جانبها أكدت الدكتورة هويدا الشاهد، أنه بالفعل بعد موافقة الوزير الشباب سيكون الصالون الثقافي مبادرة يتم تعميمها على مستوى محافظات الجمهورية.

من جانبه قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: لمسنا مجهودات مضنية قامت بها وزارة الشباب والرياضة، وهو ما تسبب في تحقيق طفرة كبيرة.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة على تحقيق نجاح ملموس من أقصى الجنوب إلى آخر الشمال، من خلال إنشاءات حققت طفرة كبيرة، لاسيما في ضوء مبادرة حياة كريمة.

أيمن أبو العلا: أخلاقيات الشباب في خطر.. ونحتاج مجموعة وزارية لبناء الإنسان

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: احنا داخلين على خطر، لأننا في عصر مختلف تماما، خصوصا فيما يتعلق بالأخلاقيات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الشباب والرياضة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة وهي المسئولة عن نحو ٦٥% من الشعب وهم الشباب، يقع عليها دور كبير في مواجهة هذه المخاطر.

وحذر أبو العلا، من المخاطر المتمثلة في ظاهرة العنف تحديدا، مؤكدا أنها لا تقف عند منطقة عن أخرى.

واقترح عضو مجلس النواب، أن يكون هناك مجموعة وزارية لبناء الإنسان على غرار المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء.

وأوضح النائب، أن التغطية الاجتماعية والثقافية لوزارة الشباب والرياضة لم يغطي كافة المحافظات، قائلا: العبرة ليست في كثرة المبادرات ولكن العبرة في تحقيقها الانتشار المطلوب وتغطية كل المناطق على مستوى الجمهورية.

وطالب أبو العلا، بضرورة أن يكون هناك وحدات حقوق الإنسان في المراكز لتقوم بالمتابعة في كل منطقة على حدة.

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على أهمية عودة الكشافة من جديد لما يمثله من أهمية كبيرة في تعليم الشباب الالتزام، مطالبا أيضا بعودة المعسكرات الإبداعية والثقافية كذلك.

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من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توافقه بشأن ما يتعلق بعودة الكشافة ودورها في تعظيم ثقافة الالتزام عند الشباب.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم عمل وحدة لحقوق الإنسان في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه بالفعل هناك متابعة من أجل تغطية المبادرات أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

النائب محمود عصام يسأل وزير الشباب عن دوره الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة.. وأشرف صبحي يرد

أكد النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حصول مصر على المركز الثاني ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وكذلك حصول النادي الأهلي على برونزية العالم، يمثل نجاحا كبيرا لوزارة الشباب والرياضة الداعمة لمنظومة الرياضة فى مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الشباب والرياضة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وقال النائب: بفضل جهود وزارة الشباب والرياضة، إن شاء الله منتخب مصر يشارك في بطولة كأس العالم.

وتسائل محمود عصام، عن دور الوزارة في توعية الشباب بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتعريف بالقانون لحثهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة.

وأثار عضو مجلس النواب، المبالغة الكبيرة في الإنفاق على الدعايا الانتخابية للأندية الرياضية، متسائلا عن إمكانية وضع إطار تنظيمي لهذا الأمر.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعد مشروع لتعديل قانون الرياضة، وسيكون فيه حل لجميع المشكلات.

وفيما يتعلق بالتوعية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد أشرف صبحي، أن هناك إدارة تعمل على هذا الموضوع بالاشتراك مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مبادرة البنك المركزي لدعم الشباب في المشروعات الصغيرة.

وقال الوزير: مهتمين بالحرف اليدوية وتسويقها للشباب، في ضوء الاهتمام برفع وعي الشباب.