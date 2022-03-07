الأهلي يعلن استمرار غياب بدر بانون 45 يوماً

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها بدر بانون مدافع الفريق، أكدت حاجته لفترة راحة تصل إلى شهر ونصف الشهر، بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده مع منتخب المغرب خلال بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرًا بالكاميرون.
ويخضع بدر بانون لفحص طبي جديد خلال الأيام المقبلة، لتقييم حالته من جديد، وذلك في ضوء المتابعة الطبية لحالة اللاعب.
وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم استعدادًا لمباراة بيراميدز التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء والمؤجلة من الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة الغد.
وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بعد خوض مباراة المريخ السوداني، التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد الأهلي we السلام، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وشارك بانون في آخر مباراة مع الأهلي في السوبر الإفريقي ضد فريقه السابق الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الماضي ومن وقتها يغيب عن صفوف الفريق الأحمر.
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