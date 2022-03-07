مصرع إثنين من العناصر الخطرة بسوهاج عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

تمكنت جهود البحث الجنائى من تحديد مكان إختباء إثنين من العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية بدائرتى مركز شرطة (جزيرة شندويل– المراغة) بمديرية أمن سوهاج ، وإتخاذهما من دائرة مركز شرطة المراغة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة. عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة الأمنية اللازمة لضبط المذكوران، وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعهما ، وعُثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية – 3 خزائن – كمية من الطلقات لذات العيار – 2 قطعة سلاح أبيض - كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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