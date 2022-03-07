رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة "فوداكوم" الجنوب أفريقية..صور

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، شامل جوسيب، الرئيس التنفيذى لشركة فوداكوم الجنوب أفريقية، التابعة لشركة فودافون العالمية، والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالرئيس التنفيذي لشركة "فوداكوم"، معرباً عن ترحيبه بخطط التوسع الخاصة بشركة "فوداكوم" في السوق المصرية، والذي يأتي في إطار ما تتخذه الحكومة من إجراءات لتشجيع القطاع الخاص.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية خطة شركة "فوداكوم" للاستثمار في شبكة "فودافون مصر" لتحقيق الجودة المطلوبة من الخدمات للعملاء في مصر ودعم خطة التحول الرقمي والشمول المالي للدولة.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية المكون الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، مرحباً بمساهمات شركة فودافون فى هذا المجال.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذى لشركة فوداكوم أهمية علاقات الشراكة مع مصر، معتبراً مصر من أهم أسواق عمل الشركة حول العالم، ومن ثم سوف تعمل الشركة على تحسين وتطوير مستوى الخدمات التى تقدمها فى مصر.

كما استعرض المجالات والخدمات الجديدة التى تنوى شركة فودافون العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

فى ذات السياق، أثنى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على التعاون الجاري مع فودافون في عدد من المجالات، منها مشروع التأمين الصحي الشامل، مؤكداً ترحيب الوزارة الدائم بأية مجالات تعاون جديدة تخدم قطاع الاتصالات المصري.