عاجل.. امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الرابع الابتدائى

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، كتابًا دوريًا امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021-2022، للصف الرابع الابتدائى





وتعقد الاختبارات فى الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022، وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسى الثانى. ويسرى الكتاب الدورى على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.

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