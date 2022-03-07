3 رحلات تغادر من مطارى شرم الشيخ والغردقة لنقل السائحين الأوكران لبلادهم

تقلع رحلتين من مطار شرم الشيخ الدولى، على متنها سائحين من أوكرانيا، فيما تقلع الرحلة الثالثة من مطار الغردقة الدولى، أيضا لنقل السياح الأوكران، وذلك بتوجيه للحكومة المصرية بالتكفل بنقل السياح الأوكران المتواجدين فى المنتجعات المصرية وانتهت برامجهم السياحية على نفقة الدولة المصرية دون أن تكلفهم نفقات الإقامة الإضافية وتذاكر طيران العودة.
ومن المقرر أن تعود الرحلات الجوية إلى مطار القاهرة وشرم الشيخ، على متنهم عدد من المصريين المتواجدين هناك والعابرين للحدود الأوكرانية، على خلفية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وتخصص وزارة الطيران المدنى، بتكليف من رئاسة الوزراء، جسرًا جويا لإعادة المصريين العالقين هناك على الحدود الأوكرانية، وتتكفل الدولة أيضا بإعادة السياح الأوكران المتواجدين فى المنتجعات المصرية إلى دول الجوار الأوكرانى، على غرار تحمل تكلفة مد الإقامة.
وتواصل الحكومة المصرية تقديم ما يلزم من مساعدات ودعم للسائحين الأوكران، الذين انتهت فترات البرامج السياحية لهم فى مصر وذلك فى إطار حرص مصر على تقديم أوجه الرعاية الممكنة لرعايا الدول الأجنبية القادمين إليها للأغراض السياحية، فى ظل الأحداث الجارية حاليا فى الأزمة الروسية – الأوكرانية.
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