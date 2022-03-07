كفر الشيخ: فتح ميناء الصيد البحرى ببرج البرلس جزئيًا

جدة - نرمين السيد - قررت إدارة ميناء الصيد البحرى ببرج البرلس، اليوم الاثنين، فتح الميناء جزئيًا أمام المراكب الكبيرة، عقب تحسن الأحوال الجوية نسبيًا، وانخفاض سرعة الرياح، مع إمكانية التصريح للمراكب الصغيرة بالدخول فى آخر النهار، عندما تهدأ الرياح.





وشدد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين - فى بيان - على إدارة الميناء بالتيسير على الصيادين بسرعة استخراج التصاريح فى حدود القانون وعدم التعقيد أو التأخير فى استخراج تلك التصاريح. وناشد محافظ كفر الشيخ، أصحاب المراكب والصيادين بعدم الإبحار إلى مسافات بعيدة، خوفًا من التقلبات الجوية السريعة، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة إليهم من إدارة الميناء للحفاظ عليهم وعلى مراكبهم.

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