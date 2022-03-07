التعليم تكشف آلية اختبارات رابعة ابتدائى لشهرى فبراير ومارس ونهاية العام

ونص الكتاب الدورى على دمج اختبارات شهرى فبراير ومارس باختبار واحد فقط، فى الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022 طبقًا للجدول المرفق بالبيان، على أن تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهى المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة- ولكل مدرسة امتحان منفصل.
وأشار إلى أن تكون عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤال وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة.
وبالنسبة لاختبار نهاية الفصل الدراسى الثانى، تعقد الاختبارات فى الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022، وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسى الثانى.
ويسرى الكتاب الدورى على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة، وتعقد اختبارات المواد التى لم تدرج بالجدولين الزمنيين الخاصين بشهرى فبراير ومارس واختبارات نهاية العام عن طريق المدرسة
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