/683825/رانيا-يحيي-المجلس-القومى-للمراة-يعمل-على-تغيير-الفكر-لدى-الامهات-وايضا-الذكور

دوت الخليج

واشارت يحيي الى وجود خظ ساخن لتلقى الشكاوى وتقديم الدعم النفسى وتقديم الاستشارات القانونية ,مشيرة :"فى خظ ساخن بيشتغل من 9 ل 9 وهو 15115 بنتلقى عليه شكاوى وبنقدم دعم نفسي ودعم قانونى واجتماعى لاى ست معرضة لاى شكل من اشكال العنف محتاجة استشارة قانونية مجانا".

وتابعت يحيي :"ثقافة المجتمعات العربية بطبيعتها ذكورية بتميز الراجل عن المراة والثقافة دى صعب انها تتغير وان كانت هذه الثقافة مستمرة لعقود ظويلة احنا بنرجع السبب ده للام ال بتعلم وبتكبر ولادها على ترسيخ الفكر الذكورى ".

رانيا يحيي: المجلس القومى للمراة يعمل على تغيير الفكر لدى الامهات وايضا الذكور

واوضحت ان المجلس القومى للمراة يعمل على تغيير الفكر لدى الامهات وايضا الذكور :"علشان كده احنا بنشتغل فى المجلس القومى للمراة على الامهات على الستات والذكور لتغيير الفكر ده,وكمان بنخاطب السيدات انهم يوازنوا فى التعامل بين الولد والبنت",مؤكده ان المجلس القومى للمراة هو الجهه المنوط بها للحفاظ على حقوق المراة المصرية وتحقيق اكبر قدر من المكتسبات لها . وفى هذا الاطار تحدث يحي عن انجازات ال 7 اعوام السابقة مشيرة الى اطلاق الرئيس السيسي عام 2017 لعام المراة المصرية فضلا عن استراتيجية النهوض بالمراه وذلك للتمكين السياسي والاجتماعى والحماية .