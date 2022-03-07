منع ظهور الفنانين دون أجر.. أشرف زكي يصدر بيانًا بسبب أزمة الضرائب

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دوت الخليج يكشف قرار نقيب المهن التمثيلية

منع ظهور الفنانين دون أجر

جاء في بيان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه يمنع ظهور الفنانين بالبرامج التليفزيونية التي تستضيفهم دون أجر وذلك بعد عدة أزمات تعرضوا لها نجوم الفن خلال الفترة الماضية مع الضرائب.

وقال نقيب المهن التمثيلية في بيانه: "قرار منع الفنانين من الذهاب للبرامج التي لا تدفع أجرًا، يأتي في مصلحتهم حتى لا يصطدموا مع ضرائب القيمة المضافة".

تصريحات نقيب المهن التمثيلية

وأضاف: "بعدما تم فرض أجر عليهم نتيجة الظهور من قبل الضرائب، ولا يحصلون فيها على أجر منها.. يقال للفنانين الذين ظهروا، ولم يتقاضوا أجرًا إنهم يقومون بتلميع أنفسهم فكيف لا يدفعون ضرائب".

وتابع الفنان أشرف زكي قائلًا: "القانون يشمل فرض الضريبة على الظهور الإعلامي، حتى وإن لم يتقاضى الفنان أي أجر نظير ظهوره".

أزمة ظهور الفنانين دون أجر

وفي سياق متصل، أعرب الفنان أشرف زكي عن غضبه واستيائه بسبب حملات التشويه التي تعرض لها عدد من الفنانين مؤخرًا، لافتًا إلى أنه لن يسمح بإهانة القوى الناعمة في مصر.

وأشار إلى أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي محمد سيد علي عبر شاشة قناة الحدث اليوم، وأضاف في تصريحاته: "الفنانون أصبحوا مادة ثرية لكل من يبحث عن الشهرة والتريند".

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وتابع كلامه أنه أعد فريق لـ حصر ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ إجراءات القانونية في حالة إهانة أي فنان أو رمز من رموز الفن.. النقد طبيعي ونحترمه ولكننا لا نقبل أي تجريح أو النيل من شرف وسمعة فناني مصر".

واستكمل في مداخلته الهاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”: "وأنا التقيت أستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام لوضع ميثاق شرف للإعلام الفني".