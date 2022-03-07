/683822/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-الإثارة-والتشويق-يسيطران-على-البرومو-الأول-لـ-جزيرة-غمام

طرحت منصة Watch it البرومو الدعائي الأول لمسلسل «جزيرة غمام»، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2022، حيث سيطرت الإثارة والتشويق على معظم مشاهد البرومو.

دوت الخليج يرصد طرح البرومو الأول لمسلسل «جزيرة غمام»

الغموض يسيطر على برومو جزيزة غمام

وظهر نجوم العمل وهم يردد كل منهم الآخر مقولة تعكس قناعاته وشخصيته، فقال رياض الخولي: «أنا كبير الجزيرة دي»، فيما ظهر فتحي عبد الوهاب مرتديًا ملابس الشيوخ قائلًا: «الجزيرة دي مهد الدين والتقوى بس»، وأخيرًا بمزيج من السخرية والشجاعة والشر قال طارق لطفي «اللي خايف يروح».

قصة مسلسل جزيرة غمام

تدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق، حول ثلاثة أشقاء وفتاة واحدة تدعى سندس، يحدث بينهم صراعات، ويضطر الشقيق الأكبر بقتل أخيه الصغير بإيعاز من الشقيق الثاني، وتتوالى الأحداث في وسط مفاجأت غير متوقعة خصوصًا مع عدم وفاة الأخ الصغير.

شخصية طارق لطفي بجزيرة غمام

ويظهر الفنان طارق لطفى فى دور زعيم قبيلة غجرية خلال أحداث مسلسل «جزيرة غمام»، المقرر أن ينافس على الساحة الدرامية بالموسم الرمضاني المقبل 2022.

أبطال مسلسل جزيرة غمام

مسلسل «جزيرة غمام»، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.

ويعود الفنان طارق لطفي من خلال «جزيرة غمام»بالتعاون مع النجمة مي عزالدين، وذلك بعد نحو 12 عامًا من آخر تعاون فني بينهما في مسلسل «قضية صفية».

طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب يتألقان في «القاهرة كابول»

جدير بالذكر، أن الفنان طارق لطفي والنجم فتحي عبد الوهاب اجتمع في رمضان الماضي أيضًا ببطولة مسلسل «القاهرة كابول»، والذي اعتمدت أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم الإعلامي وجسده الفنان فتحي عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني وجسده الفنان خالد الصاوي، وشخصية الإرهابي وجسده الفنان طارق لطفي، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وشيرين.

ومسلسل «القاهرة كابول» يرصد المؤامرات التي تعرضت لها المنطقة ومصر على مدى أكثر من ثلاثة عقود، ومن تأليف عبد الرحيم كمال.