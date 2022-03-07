/683817/بالقوة-الهجومية-فاركو-يواجه-الإسماعيلي-بالدوري-الممتاز

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو، عن تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي، في منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة الإسماعيلي وفاركو، بعد لحظات في الساعة الخامسة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الفانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

شكيل فاركو أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد عبد العزيز " مودي" - عبدالله بكري _ جابر كامل _ أحمد الصغيري.

خط الوسط : محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - محمد أسامة - رزقي حمرون

خط الهجوم : عمرو جمال - شكري نجيب

بدلاء فاركو أمام الإسماعيلي

يجلس على مقاعد بدلاء فاركو: محمد سعيد "شيكا" - أحمد محمد "البحراوى" - علي بهيج - أحمد شريف - وليد علي - أحمد عوض - محمود عماد - عزمي غوما - رامي صبري.

يحتل الإسماعيلي المركز الثامن عشر والأخير برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فاركو المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، من أصل 11 مباراة.

الإسماعيلي يواصل سلسلة نزيف النقاط

انتهت أحداث المباراة بين مصر المقاصة والإسماعيلي، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، في لقاء الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح عبد الرحمن مجدي سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة، من خلال انطلاقة رائعة من أحمد مدبولي من جهة اليسار أتبعها بتمريرة رائعة إلى عبد الرحمن مجدي المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة رائعة سكنت أعلى يمين المرمى.

سجل أحمد مدبولي الهدف الثاني للدراويش في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر اللقاء، من خلال تمريرة خاطئة من محمد مجدي حارس مرمى مصرللمقاصة فوصلت الكرة إلى أحمد مدبولي فسدد الأخير كرة ساقطة رائعة سكنت أسفل يسار المرمى الخالي.

المقاصة ترد بقوة على الإسماعيلي

عاد مصر المقاصة بهدف تقليص الفارق في المباراة في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، عن طريق محمود فهمي، من خلال كرة عرضية من أتولا جوزيف من جهة اليسار حاول باهر المحمدي إبعادها ولكن الكرة وصلت إلى محمود فهمي على حدود منطقة الــ 6 ياردات فاستلم الأخير الكرة بشكل رائع على الصدر ثم سدد كرة قوية سكنت المرمى.