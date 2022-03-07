/683815/النائب-عبده-أبو-عايشة--يوم-الشهيد-مناسبة-للفخر-وتذكر-بطولات-وتضحيات-القوات-المسلحة

هنأ النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ ،الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد 9 مارس من كل عام. قائلا: إنه يوم للفخر والعزة وتذكر البطولات والانتصارات والتضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة المصرية على مدى التاريخ لتحقيق النصر.

تصريحات عبده أبو عايشة للاحتفال بيوم الشهيد 9 مارس

واكد أبو عايشة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين ، أن يوم الشهيد يعد مناسبة وطنية جليلة ورمز للتضحية والفداء ورد للجميل لشهداء مصر الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل الوطن، فسيرتهم ستظل خالدة ونبراسًا يضىء الطريق على مدى العقود والسنوات بما قدموه من أرواحهم الغالية للدفاع عن الوطن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن الاحتفال بيوم الشهيد والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق الذهبي اللواء عبد المنعم رياض. هو احتفاء ببطولات مصرية ناصعة في أرض المعركة دفاع عن أرض مصر وحرمتها والتصدي للمؤامرة عليه. علاوة على التضحيات التي قدمها شهداء القوات المسلحة المصرية خلال الحرب على الإرهاب طيلة السنوات الماضية

النائب أحمد الشرقاوى: مهرجان المنصورة المسرحى خطوة نحو تنمية الوعي وتنمية النشء

وتابع عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة لوزيرة الثقافة بشأن اعتماد المهرجان من لجنة المهرجانات من الوزارة، كما سيكون بتنظيم من محافظة الدقهلية وتحت رعاية المحافظ، وكذلك سيكون تحت رعاية وزارة الثقافة، داعيا المهتمين بالمسرح والفن للمشاركة في المهرجان ومشاهدة العروض.

وأضاف الشرقاوي: المهرجان سياسهم في بدأ دورة جديدة في تنمية وتوعية أبنائها علي حب الفن والبعد عن الفكر المتطرف، مهنئا المواطنين بهذه الخطوة، لافتا أن محافظة الدقهلية كان لها دور في إخراج العديد من الفنانين الذين كان لهم دور وتأثير مهم علي الفن.

البرلمان يوافق على منحة 5 ملايين كرونة سويدية لصالح النقل الحضري بإكتوبر

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (12) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021.