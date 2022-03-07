/683814/وزير-الإسكان-بمناقشات-البرلمان-لملف-تصدير-المقاولات-لأفريقيا-أنا-مش-سياسى-والقطاع-يشهد-طفرة-كبيرة

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا ضرورة هامة خاصة أن شركات المقاولات الذراع القوى للوزارة والطفرة الكبيرة التى نشهدها خير دليل على ذلك، ولكن لن يستمر الزخم العمرانى بهذا الشكل نحن فى مرحلة بناء للجمهورية الحديدة الذى سيستغرق فترة من الزمن، وسيتوقف فى يوم من الأيام ومن ثم وتيرة الحركة التى خلفتها شركات المقاولات لابد أن يتم التعاطى معها برؤية مختلفة. قائلا:"وزير الإسكان بمناقشات البرلمان لملف تصدير المقاولات لأفريقيا «أنا مش سياسى ...والقطاع يشهد طفرة كبيرة»

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بلجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، والتى تواصل مناقشة سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا، وذلك بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية مجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، والنائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب.

ولفت إلى أن القطاع يوفر فرص عمل كبيرة إلا أنه يحرك رؤس الأموال بصورة تباطئية مما يستوجب أن يكون هناك حلول أخرى، والشركات التى تنفذ مشروعات كبرى بعد زيادة حجم المعدات والعمالة يستوجب أن يكون هناك حلول لتحويل هذه الشركات من قطاع المقاولات لقطاعات أخرى لإدارة المنشآت وتشغيلها، متابعا :"شركات المقاولات الكبيرة طلبنا منهم تقديم عرض لصيانة وتشغيل هذه المبانى حتى يكون لديه خطة لتشغيل العمالة لما يمتلكه من خبرة خاصة وأنه من أنشأ المبنى قائلا:" لا أضمن استمرارية جودة المنشآت حال عدم صيانتها".

وزير الإسكان بمناقشات البرلمان لملف تصدير المقاولات لأفريقيا «أنا مش سياسى ...والقطاع يشهد طفرة كبيرة»

وأكد وزير الإسكان أن عمل شركات المقاولات خارج مصر جزء مهم وتم النقاش والحوار بشأنه، مستشهدا بما يحدث من جهود من خلال الشركات المصرية في تشييد سد تنزانيا، ويتم التنسيق والمتابعة بشأنه من خلال تقرير كل ثلاثاة شهور للعرض على الرئيس السيسى ، مؤكدا على أن الشركات العاملة فى هذا القطاع لديها فرص في عدد من الدول مثل ليبيا وتستطيع أن تخلق براند مصري له طابع خاص و صورة ذهنية ايجابية إذا قامت بدورها فى الخارج ، وهذه الشركات تقوم بمشروعات تمثل دول و ليس الافراد فالشركات بمثابة سفير للدولة في الجهة التي تعمل بهاء و لابد من العمل بكل كفاءة و جودة و اتقان.