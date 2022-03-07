/683813/تقل-500-سائح-أجنبي-سماء-الأقصر-تتزين-بـ-25-رحلة-بالون

من على ارتفاع 550 متر، تزينت سماء الأقصر، اليوم الإثنين، بعدد 25 رحلة بالون طائر على متنها 500 سائح من مختلف الجنسيات ، وذلك مع تحسن الاحوال الجوية بمدينة الاقصر، للاستمتاع بمشاهدة الاثار الخالدة ومشاهدة المعابد والمقابر الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل والجبال المنتشرة بالبر الغربي والزراعات وأشجار النخيل فى لوحة بانوراما بالوان البالون الزاهية والتى تعكس عليها اشعة الشمس خيوطها ليراها الاهالى من أقصي ارتفاع.

دوت الخليج

محمود بدوى طيار فى شركات البالون، أكد ان سماء المدينة تزينت اليوم بعدد 25 رحلة بالون، من مختلف الشركات العاملة بغرب الاقصر، موضحاً ان رحلات البالون من اهم رحلات المغامرة فى العالم وتعتبر الاقصر احد اشهر المدن العالمية فى هذا المجال لما تتمتع من جو دافئ ، مع انبهار للسياح بمشاهدة الحضارة الفرعونية من أقصي ارتفاع مسموح به بجانب التقاط الصور التذكارية وتشيرها على مواقع التواصل الاجتماعي كدعاية مجانية للاقصر ومقاصدها الأثرية والسياحية.

امن وسلامة المشاركين باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة

وقال ان جميع الشركات العاملة فى البالون، ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على امن وسلامة المشاركين باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب ان كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى .