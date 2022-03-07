/683812/وزير-الشباب-من-البرلمان-احنا-بنعمل-الحياة-الكريمة- من-أجل-المواطن-المصرى- وليس-من-أجل-الخارج

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية، نفذت مشروع حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري، بتكلفة بلغت 700 مليون دولار، لتحسين معيشة المواطنين كحق من حقوق الإنسان، وليس من أجل الرد على التدخلات الخارجية.

دوت الخليج

مناقشات إنشاء وحدة حقوق الانسان بحضور وزير الشباب

وأوضح وزير الشباب أن الرياضة كتلة تمنع العنصرية بقوانينها، لافتلاا إلى أنها تحتوي على درجة عالية من المساواة، مضيفا” أنه من حق الانسان يكون لديها منشأ يمكنه من التنافس”، من خلال توفير للاعبين انشاء عدد من الصالات ومجمعات رياضية، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت 15 مليون برنامج رقمي يستفاد 95 مليون شاب ، طبقا للمتوسطات الحسبية إلى اشتراك الشاب الواحد فى اكتر من مبادارة.

وطالب وزير الشباب، بضرورة التعايش مع حقوق الانسان طبقا لتغير المجتمع، لافتا إلى ان الرئيس السيسي يحرص على اقامة كنائس بالتزامن مع إنشاء المساجد.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، مع وزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمناقشة دور الوزارة فيما يتعلق بملف حقوق الانسان.

ويأتي ذلك طبقاً للتوصية الصادرة من مجلس الوزراء بضرورة انشاء وحدة لحقوق الانسان داخل كل وزارة ومحافظة، حيث أن الاهتمام بالشباب يعد ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، نظراً لدورهم المؤثر في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر.

وكان مجلس النواب، وافق على تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، والذى يستهدف بشكل مباشر دعم جهود مبادرة حياة كريمة وتوفير الأراضى اللازمة لها. واستعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة مشروع القانون مؤكدا على أنه يُعد مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية.