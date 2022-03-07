نشرة أخبار الفن: مروان بابلو يتصدر تريند يوتيوب.. عبد الرحمن أبو زهرة حديث السوشيال ميديا بعد بكائه بزفاف ابنته.. وهذا تفاصيل وفاة ممثل أوكراني على يد القوات الروسية

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شهدت الساحة الفنية اليوم الاثنين الموافق 7 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليجخلال السطور التالية.

مروان بابلو يتصدر تريند يوتيوب بتراك بربري

احتل تراك «بربري» لـ مروان بابلو المركز التاني ععلى موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتداوله رواد التواصل الإجتماعي بشكل كبير، وبالنسبة لعدد المشاهدات فقد حقق ما يقرب من 4 مليون مشاهدة بعد طرحه بحوالي 5 أيام.

عبد الرحمن أبو زهرة حديث السوشيال ميديا بعد زفاف ابنته

أصبح الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، حديث السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ظهر به وهو يستقبل فيه حفيدته البلوجرالشهيرة سارة صبري بفستان الزفاف مع عريسها، مرتديا بدلة بيضاء اللون وتفاجئ بحفيدته وسألها بطريقة مرحة لماذا تضع مستحضرات التجميل وسط دموع الفرحة.

وفاة الممثل الأوكراني باشا لي على يد القوات الروسية

انتشرت أبناء تفيد بوفاة الفنان الشاب الأوكراني باشا لي، بعدما تمكنت من قصف إربين الواقعة غرب كييف، عن عمر يناهز 33 عام، وكان ذلك بعد أيام من انضمامه لقوات مكافحة الجيش الروسي، قبل أيام، وانتشرت غير مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنان الشاب بملابس الجيش الأوكراني، كان قد شاركها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مؤكدا على أنه على استعداد المقاتلة من أجل أوكرانيا.

براءة شركة قنوات من اتهامات محمد فؤاد وشقيقه

أصدرت محكمة جنح اقتصادية القضية رقم 2116 لسنة 2021 بيان ببراءة مديرا شركة قنوات لخدمات الاتصالات والانترنت من الاتهامات التى وجهها اليهم الفنان محمد فؤاد وشقيقة وجدى فؤاد صاحب شركة هاى فديلتى، وصرح المحامي الخاص بشركة قنوات أن الشركة متعاقدة على الاغانى بموجب عقد سارى حتى تاريخ الانتهاء وان الاتهام الغرض منه هروب شركة هاى فديلتى من تسليم البوم غنائى خاص بالفنان محمد فؤاد للشركة رغم استلامها مبلغ وقدرة مليون وخمسمائة وخمسون الف جنية مصرى.

حقيقة ارتباط انغام بحسين فهمي

انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بارتباط المطربة المصرية أنغام، بالفنان القدير حسين فهمي رغم فارق السن الكبير بينهم، وذلك بعد ظهورها سويا بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ولكن كشفت الندوة التكريمية الخاصة بالفنان حسين فهمى، عن حضور زوجته الأولى ناهد محرم ، والتى عادت إليه بعد انفصاله عن السعودية رنا القصيبي، وهو ما يؤكد أن هذه الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة.