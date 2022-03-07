/683809/البنك-الأهلي-يفوز-على-مصر-المقاصة-بهدف-نظيف

حقق البنك الأهلي الفوز على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1/0 على ملعب "بترو سبورت"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ مصر المقاصة اللقاء بسيطرة أكثر من مصر المقاصة، وهددوا مرماهم في أكثر من كرة، بينما حاول البنك الأهلي تنفيذ هجمات مرتدة شكلت بعض الخطورة.

وفي شوط المباراة الثاني نجح البنك الأهلي في إحراز هدف المباراة الوحيد عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 62، ولم يستطيع مصر المقاصة في العودة مرة أخرى، بعدما أضاعوا أكثر من فرصة في ظل تألف دفاعات وحارس البنك الأهلي.

لتنتهي المباراة بنتيجة 1/0، ليرتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة رقم 17 في المركز الخام، بينما ظل مصر المقاصة عند النقطة رقم 9 بالمركز الخامس عشر.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

فى حراسة المرمي: محمود الزنفلي

في خط الدفاع: أمير مدحت – أحمد ياسين – عاصم صلاح – أسامة إبراهيم.

في خط الوسط: محمود السيد – أحمد سعيد – محمد هلال – اسحاق يعقوبو

في خط الهجوم: موسي دياوارا – ناصر منسي

أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

انتهت أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، بنتيجة هدف دون رد لصالصح الفريق السماوي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل رمضان صبحي هدف الفوز في المباراة في الدقيقة الحادية والثماناون من عمر المباارة، من خلال كرة عرضية من دونجا من الطرف الأيمن لصالح بيراميدز شتتها أحمد ياسين بشكل خاطيء لتصل إلى رمضان صبحي الذي تبادل الكرة مع عبد الله السعيد وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

هدد بيراميدز مرمى البنك الأهلي في الدقائق الأولى عن طريق فاجري، من خلال تمريرة سحرية من عبد الله السعيد إلى فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز الذي سدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لصالح براميدز لكنها ارتدت من القائم الأيمن لمرمى فريق البنك الأهلي.

عاد البنك الأهلي لأحداث المباراة، ليعود الضغط والزحام في منصف الملعب، ومحاولة الفريق السماوي إحراز وسيطرة على الكرة.