أنباء عن زواج المطربة أنغام من حسين فهمي.. دوت الخليج يكشف الحقيقة

/683806/أنباء-عن-زواج-المطربة-أنغام-من-حسين-فهمي-تحيا-مصر-يكشف-الحقيقة

انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بارتباط المطربة المصرية أنغام، بالفنان القدير حسين فهمي رغم فارق السن الكبير بينهم، وذلك بعد ظهورها سويا بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

دوت الخليج يرصد حقيقة زواج أنغام من الفنان حسين فهمي

ولكن كشفت الندوة التكريمية الخاصة بالفنان حسين فهمى، عن حضور زوجته الأولى ناهد محرم ، والتى عادت إليه بعد انفصاله عن السعودية رنا القصيبي، وهو ما يؤكد أن هذه الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة.

الفنان حسين فهمي ضجة وجدلًا كبيرًا خلال مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بعد أن قام بالرقص مع فرقة غناء صعيدية، خلال الدورة الحادية عشر من المهرجان، وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا فيديو الفنان حسين فهمي، مشيدين بانقاته وخفة ظله.

حسين فهمي يشارك مصطفى فهمي في رمضان 2022

من ناحية أخرى يشارك حسين فهمي شقيقه مصطفى فهمي في مسلسل جديد من المقرر عرضه في دراما رمضان 2022، ويحمل مسلسل مصطفى فهمي وحسين اسم «أولاد الهلالية»، هو دراما اجتماعية صعيدية مكونة من 30 حلقة.

ويخوض بطولة مسلسل أولاد الهلالية، كلا من حسين فهمي، مصطفى فهمي، عفاف شعيب، أحمد سعيد عبد الغني، وبسام رجب، ومادلين طبر، وحمدي الوزير، وفتوح أحمد وشريف خير الله، عبد الباسط حمودة، الفنان الشاب يزيد فروجة، وعدد آخر من الفنانين، تأليف سليمان دياب وإخراج فتحي عبد العزيز.

أنغام تتألق بحفلين غنائين بموسم الرياض

أما عن المطربة أنغام فكانت قد تألقت خلال موسم الرياض بحفلين غنائيين، والتي ظهرت فيه على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وقدمت من خلال الحفلتين باقة متنوعة من أجمل وأشهر أغانيها، وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومن بين الأغاني التي قدمتها: أناني وحتة ناقصة.

وكانت أنغام واحدة من عدد من النجمات القديرات التي قدمن أغانيهن على نفس المسرح ضمن فعاليات موسم الرياض ذاته، أشهرهن: نوال الكويتية، أحلام وأصالة، التي لفتن الأنظار جميعهن بما طللن به على الجمهور من أناقة وبريق جاذب للأعيون.