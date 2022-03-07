/683804/قائمة-الكاميرون-الأولية-لمواجهة-الجزائر-بتصفيات-كأس-العالم

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواجه منتخب الكاميرون نظيره الجزائري ذهابًا يوم 25 من مارس المقبل في استاد ليمبي بالعاصمة ياوندي، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب مصطفى تشاكر بالجزائر في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

وتولى ريجوبير سونج قيادة منتخب الكاميرون في الأول من شهر مارس الحالي، خلفًا للبرتغالي أنطونيو كونسيساو الذي قاد الأسود لتحقيق المركز الثالث في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة على أرضهم.

قائمة الكاميرون لمواجهة الجزائر بتصفيات كأس العالم:

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا، ديفيز إمباسي، فابريس أوندوا، أندريه أونانا.

الدفاع: كولينز فاي، أوليفيه مبايزو، مايكل نجادو، جيان كاستليتو، أمبرويز أوينجو، أونجويني جيروم، تولو نوهو، هارولد موكودي، بوي ساشا، جان كلود بيلونج، دوبلكس تشامبا.

الوسط: جونيور أونانا، مالونج كوندي، زامبو أنجيسا، صامويل أوم جويت، مارتن هونجالا، جيمس ليا سيليكي، يفن نيو، أولفييه نتشام، جياندو فوكس، أرناو دجوم، جايل أوندوا.

الهجوم: إنجاتيوس جانجو، كريستيان باسوجوج، إريك تشوبو موتينج، ستيفان باكوهين، كارل توكو إيكامبي، مومي نجاماليو، فينسنت أبو بكر، كلينتون نجي، ماري جون، كيفن سوني، ليندري تاوامبا.

مصر والكاميرون

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على الملعب "الأوليمبي"، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

أدأ منتخب الكاميرون يتحواذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادل لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات.

وهدد منتخب مصر مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز زلكن تخرج بجوار القائم.

أبو جبل يتألق أمام الكاميرون بأمم إفريقيا

ثم بعدها بادل المنتخب الكاميروني ببعض الهجمات، وأرتضدمت كورة في العارضة في أخطر هجماتهم، ولكن مرت بسلامة على مرمى محمد أبو جبل.

وبادل منتخب مصر الاستحواذ مع الكاميرون، وحاولوا أن يهددوا مرمى أونانا عن طريق الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة نسبيه على مرماهم.