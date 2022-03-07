/683803/الرئيس-ماكرون-الوضع-يزداد-سوءا-في-أوكرانيا-واطلاق-النار-مستمر

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا كل يوم، موضحا أن أن بلاده ستواصل الضغط على روسيا من خلال فرض العقوبات.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال تصريحات لقناة إل سي آي الفرنسية موضحا أن الوضع يزداد سوءًا كل يوم حيث يستوطن الالم وعلى الرغم من ذلك لم يتم التوصل إلى وقف اطلاق النار .

وقال الدكتور أشرف سنجر، محلل سياسى، ان بوتين كان لديه نية مبيتة لعملية عسكرية بهذا الشكل فى اوكرانيا، مضيفا ان حلف شمال الاطلسى كان متوقعا تلك العملية العسكرية الروسية، ولذلك كان على استعداد كبيرا للحديث عن أوكرانيا.

استراتيجية الولايات المتحدة وشمال حلف الأطلسى لمواجهة الغزو الروسى فى اوكرانيا

وأوضح الدكتور أشرف سنجر، عبر لقائه فى موجز الاخبار المذاع على قناة اكسترا نيوز، ان رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وحلف شمال الأطلسى بدأوا فى تبنى نظرية تحول القوة لمواجهة الغزو الروسى فى اوكرانيا، موضحا ان الولايات المتحدة أصبحت لا تتحرك بمفردها ولكن تتحرك مع حلف شمال الاطلسى من أجل جعل القوة أكبر وضاغطة على الرئيس الروسى بوتين.

وأكد على ان الولايات المتحدة تعمل على دفع الأوروبين ودول اوربا الشرقية لمواجهة بوتين ومواجهة الغزو الروسى بكييف، مشيرا الى ان ما يحدث حاليا فى الأزمة الروسية -الاوكرانية يعيد أنظار العالم إلى ما حدث اثناء الغزو الامريكى فى العراق.