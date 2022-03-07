الأرصاد تعلن طقس 6 أيام.. أمطار تضرب القاهرة الكبرى والوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، خلال الفترة من غد الثلاثاء، حتى الأحد المقبل.

وأوضحت الأرصاد في بيان اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة المذكورة طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع انخفاض الحرارة يوم الخميس المقبل على كافة الأنحاء بقيم تتراوح ما 4 إلى 6 درجات مئوية.

طقس الثلاثاء

وتوقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة يوم الثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما توجد فرض للأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء، وجنوب سلاسل البحر الأحمر قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة يوم الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الخميس

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار تتراوح شدتها من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الجمعة

ومن المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري على فترات متقطعة يوم الجمعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس السبت والأحد

وتوقعت الأرصاد نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة يومي السبت والأحد.