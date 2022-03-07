محافظة الجيزة تزيل مبان مخالفة على الأراضى الزراعية بالبدرشين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية، بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدى على الأراضى الزراعية وردع المخالفين.





وأزالت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين حالتى تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، تم رصدها عن طريق المتغيرات المكانية بقرية أبوصير مركز البدرشين، الأولى عبارة عن مبنى دور أرضى على مساحة 120م بالأعمدة، وسقف خرسانة والثانية عبارة عن جمالون على مساحة 500م2 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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