افصل واسمع.. كثافات بوسط البلد والأوتوستراد وأماكن الانتظار بالجراجات

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، المذاع على "الراديو 9090"، أوضح صابر أن محافظة الإسكندرية تشهد أحجام مرتفعة فى محور كورنيش الإسكندرية، وتحديد عن مناطق سبورتنج والمتجه لبئر مسعود، وأيضا محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، حيث يفضل سلوك محور المحمودية لتخفيف الأحجام المرورية من غرب وشرق الإسكندرية.

وأوضح صابر أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى شارع المشاية، وأيضا شارع الجمهورية، حيث يفضل سلوك شارع جيهان.

وفى محافظة الغربية، أشار محرر الشؤون الأمنية والمرورية، إلى أن هناك بعض الأحجام بمدخل مدينة طنطا، وأيضا بشارع المديرية، لذا يفضل سلوك محور طه الحكيم.

وتابع صابر أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم، برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية؛ لاستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

وفى محافظة القليوبية، قال إن الكثافات المرورية تنحصر فى مناطق ميدان المؤسسة وداخل على الطريق الزراعى، حيث يفضل لكل الخارج من شبرا وداخل على محافظات الأقاليم يستخدم كوبرى عرابى وبعدها محور بنها الحر.

ونوه إلى أن محور 26 يشهد بعض الأحجام فى الاتجاه القادم من أكتوبر لميدان لبنان، لذا يفضل سلوك محور روض الفرج.

وفى محافظة الجيزة، أشار صابر إلى أن كل القادم من مناطق الكيت كات والمهندسين ومتجه للجيزة والهرم وفيصل، فيفضل سلوك شارع السودان ثم إلى ميدان الجيزة.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

ونصح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، كل الخارج من القاهرة ومتجه إلى الجيزة يتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وفى محافظة القاهرة، أكد أن الأحجام المرورية مرتفعة فى محاور وسط المدينة وخاصة كوبرى الأزهر وشارع بورسعيد فى ظل شراء المواطنين لمستلزمات رمضان.

وأشار إلى أن محور الأتوستراد يشهد بعض الأحجام، حيث يفضل استخدام الكورنيش للمتجه إلى المعادى وحلوان.

ونوه إلى وجود بعض الأحجام بطريق صلاح سالم، ما قبل نفق الأزهر وعند أرض المعارض، لذا يفضل استخدام محور النصر.

أما خدمة الجراجات الخالية، فنوه إلى أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 352، والعتبة 252، وجراج التحرير 752، والأوبرا 341 مكان خالى.