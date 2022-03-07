عاجل- التعليم تعلن جدول اختبارات شهرى فبراير ومارس للصف الرابع الابتدائى

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 2 إبريل المقبل بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والأحد 3 إبريل فى العلوم والمهارات المهنية، والإثنين 4 أبريل فى الدراسات الاجتماعية وict، والثلاثاء 5 إبريل فى اللغة الإنجليزية والأربعاء 6 إبريل فى الرياضيات.

ويتم دمج اختبارات شهرى فبراير ومارس باختبار واحد فقط، فى الفترة من 2 إلى 6 إبريل 2022، على أن تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهى المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة- ولكل مدرسة امتحان منفصل.