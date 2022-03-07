جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية، والجهود التى تبذلها وزارة الخارجية، ضمن سائر أجهزة الدولة، والسفارة المصرية فى بوخارست من أجل تسهيل عودة المواطنين العالقين فى رومانيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية الرومانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. سفارة مصر فى بوخارست تنهى إجراءات سفر 150 مواطنا قادمين من أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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