محافظ مطروح: دراسة إنشاء معرض أهلًا رمضان بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الإثنين، بالاستعداد الجيد لاستقبال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أنه جارٍ دراسة إنشاء معرض "أهلًا رمضان" أمام الديوان العام، وأخر بشارع علم الروم ومنطقة الطبية، وسرعة الانتهاء من التجهيزات والفرش مع زيادة المعروض من السلع وخفض الأسعار بالمعارض من 20 إلى 25% مع المتابعة المستمرة.





وأوضح المحافظ -خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع الأجهزة المعنية، لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، أنه جارٍ دراسة إقامة مزيد من المعارض بمدينة مرسى مطروح، وكذلك معرض بكل مدينة، بالإضافة إلى المعرض اللوجيستى بمنطقتى سوق ليبيا وعلم الروم فى مرسى مطروح. وأشار إلى تنظيم القوافل الغذائية المتنقلة بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية خلال شهر رمضان الكريم إلى جميع المناطق والتجمعات، والإعلان عن جدول المناطق بالأيام، لتعريف المواطنين وتحقيق الاستفادة المرجوة منها. وشدد محافظ مطروح على تنظيم مزيد من لجان المتابعة والرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتنسيق بين مديرية التموين والزراعة، لاستغلال منفذ مديرية الزراعة فى عرض مزيد من المنتجات، وكذلك اللحوم، والتنسيق مع الغرفة التجارية لزيادة الكميات المعروضة من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، لمنع التلاعب فى الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار مع أهمية التوعية للمواطنين بتوافر كافة المواد الغذائية وترشيد الشراء وفقا للاستهلاك الفعلى، وكذلك تحقيق الصالح العام ومكسب للتجار دون مغالاة، تيسيرا على المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم خلال الشهر الكريم.

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