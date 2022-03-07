وزير الخارجية يؤكد دعم مصر المتواصل للقضية الفلسطينية

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى استمع من الوفد الفلسطينى الرفيع إلى آخر التطورات ذات الصلة بالأوضاع فى الأراضى الفلسطينية وما يواجهه الشعب الفلسطينى الشقيق من صعوبات وتحديات متنامية.
أعرب الوفد عن التقدير لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية والمساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وكذلك لما تبذله مصر من جهود صادقة لتقديم الدعم اللازم لجميع أنحاء الأراضى الفلسطينية، ولتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية المرجوة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أشار إلى استمرار مصر فى جهودها الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين بما فى ذلك عبر مواصلة العمل الحثيث نحو إعادة إعمار قطاع غزة.
كما أكد وزير الخارجية، مساندة مصر لتطلعات الشعب الفلسطينى نحو إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود عام 1967، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مُعربًا فى هذا الصدد عن أهمية مواصلة الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية سعيًا نحو تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطينى والإسرائيلى فى أقرب فرصة ممكنة.
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