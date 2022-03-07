رئيس إسكان النواب بمناقشات ملف تصدير المقاولات لأفريقيا:«لابد أن نكون أمام كيان حكومى»«فيديو وصور»

/683802/رئيس-إسكان-النواب-بمناقشات-ملف-تصدير-المقاولات-لأفريقيالابد-أن-نكون-أمام-كيان-حكومىفيديو-وصور

واصلت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناقشة سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا، وذلك بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية مجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، والنائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب.

دوت الخليج وأكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن شركات المقاولات المصرية لديها من الخبرات ما يؤهلها للعمل فى أى مكان فى العالم لما اكتسبت خلال الفترة الأخيرة من خبرات وتنفيذ وحجم الإنشاءات السريع الذى يتم فى الدولة المصرية، خاصة أن الوتيرة السريعة سيأتى لها يوم وتتوقف، ومن ثم لابد من التفكير فى أسواق أخرى. رئيس إسكان النواب بمناقشات ملف تصدير المقاولات لأفريقيا:«لابد أن نكون أمام كيان حكومى» وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أهمية فتح أسواق خارجية لهذه الشركات، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت توجه عدد من الشركات للعمل فى الخارج بجهود فردية، مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك مظلة لهذه الشركات، ومن ثم أوصت اللجنة خلال اجتماع سابق لها بضرورة إنشاء مجلس تصديرى أو كيان تحت إشراف حكومي يكون هو المسؤول عن شركات المقاولات العاملة خارج مصر بمثابة مظلة لهذه الشركات.

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