/683799/مستشار-الرئيس-يفجر-مفاجأة-عن-موعد-إنتهاء-فيروس-كورونا
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية , ان لدينا دليل واقعى على الانتهاء من المرحلة الصعبة للتخلص من الاصابه بمرض كورونا وبالتالى سواء نسبة الاصابه بالمرض التى تعلن او الاعداد التى نشاهدهها على ارض الواقع تكون بنسبه 8507 %.
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اضاف عوض تاج الدين من خلال مداخلة هاتفية على القناه الاولى المصرية, أن من حيث رصد المرض نكون أكثر حرصا على حياة المواطنين وصحتهم، موضحا ان الوباء ما زال موجود وايضا ما زال الفيروس منتشر.
مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن موعد إنتهاء فيروس كورونا
وتابع أن الوضع فى مصر أحسن عن باقى الدول وان الجزء الاعلامى يقدم على افضل وجه حيث له دور فى توعية المواطنين بارتداء الكمامة ولابد ان نكون اكثر حرصا حتى تستقر الامور.
مشيرا ان هذة الاعداد المصابة بفيروس كورونا تكون بسيطه او متوسطة ومعظمها يعالج فى المستشفيات وسوف يتبقي 15% هم اكثر خطورا لانهم يحتاجوا الى تنفس صناعى او بيدخلوا الرعايه المركزة.
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