/683794/النائب-طارق-رضوان-يرحب-بمشاركة-وزيرالشباب-باجتماع-حقوق-الإنسان-ويؤكد-إنجازات-الوزارة-تتحدث-عن-نفسها

قال النائب طارق رضوان، أن وحدة حقوق الإنسان تساهم نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعمل على حلها من خلال تلقي الشكاوى التي ترد إلى اللجنة من المواطنين، فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

دوت الخليج

تفاصيل مشاركة وزير الشباب فى اجتماع حقوق النواب

ورحب رئيس حقوق البرلمان، النائب طارق رضوان، بمشاركة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، باجتماع حقوق الإنسان، مثمنا ما تقوم به وزارة الشباب من إنجازات، قائلا:” إنجازات الوزارة تتحدث عن نفسها”.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، مع وزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمناقشة دور الوزارة فيما يتعلق بملف حقوق الانسان.

ويأتي ذلك طبقاً للتوصية الصادرة من مجلس الوزراء بضرورة انشاء وحدة لحقوق الانسان داخل كل وزارة ومحافظة، حيث أن الاهتمام بالشباب يعد ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، نظراً لدورهم المؤثر في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر.

وكان مجلس النواب، وافق على تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، والذى يستهدف بشكل مباشر دعم جهود مبادرة حياة كريمة وتوفير الأراضى اللازمة لها. واستعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة مشروع القانون مؤكدا على أنه يُعد مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية.