/683793/وسط-دموع-وتأثر-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-يحتفل-بزفاف-حفيدته-سارة-صبري

انتشر فيديو للفنان القدير عبد الرحمن أبوزهرة بعد تعافيه من فيروس كورونا، وكان يستقبل فيه حفيدته البلوجرالشهيرة سارة صبري بفستان الزفاف مع عريسها، وكان يرتدي بدلة بيضاء اللون وتفاجئ بحفيدته وسألها بطريقة مرحة لماذا تضع مستحضرات التجميل وسط دموع الفرحة.

دوت الخليج يرصد لكم فيديو إستقبال عبد الرحمن أبو زهرة لحفيدته العروس سارة صبري وذلك خلال السطور القادمة.

زفاف حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة

تداول رواد التواصل الإجتماعي الفيديو الذي شاهد فيه الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة لحفيدته البلوجر الشهيرة سارة صبري لأول مرة بفستان زفافها مع عريسها، وسألها في جو من المرح ممزوج بالتأثر الشديد هل وضعت مستحضرات التجميل؟ فأجابته ضاحكة بالدموع في عينيها: لا يا جدو، وأردفت: ايه الشياكة دي يا جدو أنت هتغطي عليا وهتغطي على العريس فأجابها: كل ده عشانك.

سارة صبري حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

احتفلت البلوجر سارة صبير حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بحفل زفافها أمس السبت واعتمدت إطلالة مميزة وأنيقة تتناسب مع الحجاب بشكل كامل، وأعجب العديد من متابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها، وشاركت البلوجر سارة صبري متابعيها مجموعة صور من جلسة تصوير حفل زفافها على زوجها واسمه مروان.

وعلقت سارة على الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، قائلة: "تزوجت من أعز أًصدقائي"، وكانت سارة صبري حفيدة الفنان الكبير قد أعلنت من قبل عن حفل زفافها قبل أيام من خلال صفحتها الرسمية ونشرت صورة لها مع خطيبها وكتبت تعليقًا: "5 سنوات سويًا اليوم وأتزوج منه في 5 أيام".

وفي سياقمتصل، عُقدت خطوبة سارة صبري في أكتوبر عام 2020 وسط أجواء عائلية وشاركت جمهورها ومتابعيها صور من الخطوبة بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "‏الحمد لله حمدًا كثيرًا".

وعلى صعيد آخر، أثارت سارة صبري ضجة سابقًا بسبب صورها في أجازتها الصيفية التي قضتها في جامايكا بمنطقة البحر الكاريبي، وظهرت في مجموعة صور لها شاركت بها متابعيها مرتدية مايوه شرعي أو كما يسميه البعض بـ «البوركيني».