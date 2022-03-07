بالصور.. تامر هشام وأمير عيد يؤديان مناسك العمرة

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شارك الفنان تامر هشام، الجمهور مجموعة من الصور جمعته بالمطرب أمير عيد وعدد من أصدقائهم الاخرين، أثناء ذهابهم لمدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك العمرة.

دوت الخليج يرصد تامر هشام وأمير عيد أثناء تأديهم مناسك العمرة معا

ونشر تامر هشام صوره مع الفنان أمير عيد، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها كاتبا: «أحلى عُمرة مع أحلى ناس يارب تقبل منا»، لتنهال عليه التعليقات بالتهاني والمباركات.

تامر هشام في سباق شهر رمضان 2022

الجدير بالذكر أنه يشارك تامر هاشم في موسم شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل راجعين يا هوى؛ بجانب كلا من الفنانة نور، أنوشكا، سلمى أبو ضيف، هدى المفتي، أحمد خالد صالح، أحمد داش، كريم قاسم، إسلام إبراهيم، إسلام جمال، تميم عبده، والعمل قصة أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلام.

ويعرض مسلسل «راجعين يا هوى»، ضمن السباق الرمضاني 2022، وذلك عبر قناة Dmc و قناة cbc، فضلا عن طرحه بدون إعلانات عبر منصتي شاهد الالكترونية، ومنة Watch it الرقمية، وهو مأخوذ عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

معلومات حول الفنان أمير عيد

أمير محمد عيد مغني شهير ولد في 26 من شهر نوفمبر عام 1983 في حي المعادي بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، أحب الفن والغناء منذ أن كان طفلًا صغيرا، شارك في تأسيس فرقة كايروكي من أشهر الفرق الأندر جراوند، وحققت نجاحا ساحقا منذ اني بدات في الظهور.

أعمال أمير عيد

قدم أمير عيد أغنية “السكة شمال” والتي ظهرت بعد ثورة 25 يناير مباشرة، كما قدمت فرقة كايروكي مع الفنانة عايدة الأيوبي أغنية “يا الميدان” والتي كانت أيضًا أغنية وطنية ونالت نجاح غير متوقع، وقد اعتبر الشباب فرقة كايروكي هي الصوت الذي يعبر دائمًا عن لونهم وعن مطالبهم.

ويترقب الجمهور عدد م الأعمال الفنية المختلفة التي من المقرر أن يتألق بها المطرب أمير عيد هلال الفترة القليلة المقبلة.