«تنمية للوعى» النائب أحمد الشرقاوى يتحدث لـ دوت الخليج عن مهرجان المنصورة المسرحى

/683791/تنمية-للوعى-النائب-أحمد-الشرقاوى-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-مهرجان-المنصورة-المسرحى

قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، أنه تم اعتماد مهرجان المنصورة المسرحي من وزارة الثقافة كمهرجان رسمي للدولة المصرية، وأن هذا المهرجان يعتبر الأول في دلتا مصر، وستتنافس فيه الفرق المسرحية داخل مصر وخارجها.

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وأكد الشرقاوي، في تصريحات خاصة لـتحيا مصر، أن المهرجان يعد خطوة نحو تنمية الوعي وتنمية النشء والشباب، متنميا أن يلتف حوله جميع المبدعين والفنانين والمهتمين بالمسرح، مضيفا: الدورة الأولي للمهرجان ستكون في الفترة من 19- 5 لـ 26 -5 2022.

النائب أحمد الشرقاوى: مهرجان المنصورة المسرحى خطوة نحو تنمية الوعي وتنمية النشء

وتابع عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة لوزيرة الثقافة بشأن اعتماد المهرجان من لجنة المهرجانات من الوزارة، كما سيكون بتنظيم من محافظة الدقهلية وتحت رعاية المحافظ، وكذلك سيكون تحت رعاية وزارة الثقافة، داعيا المهتمين بالمسرح والفن للمشاركة في المهرجان ومشاهدة العروض.

وأضاف الشرقاوي: المهرجان سياسهم في بدأ دورة جديدة في تنمية وتوعية أبنائها علي حب الفن والبعد عن الفكر المتطرف، مهنئا المواطنين بهذه الخطوة، لافتا أن محافظة الدقهلية كان لها دور في إخراج العديد من الفنانين الذين كان لهم دور وتأثير مهم علي الفن.

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هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (12) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021.

أهداف الاتفاقية تضمنت، تمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات بشأن تنفيذ نظام أوتوبيسات الحافلة السريعة في القاهرة بجمهورية مصر العربية (المشروع).