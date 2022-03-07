/683788/4-ملايين-جنية-تكلفة-تطوير-مزلقانات-السكة-الحديد-بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حرص المحافظة الدائم على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى داخل مدينة المحلة وخاصة المشروعات التي تساهم بشكل كبير في سيولة الحركة المرورية سواء في مدخل المحلة أو شوارعها الداخلية بما يتواءم مع المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها في المدينة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم لمتابعة مشاريع الرصف الحالية بحي أول وثاني المحلة الكبرى بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

بدأت الجولة بتفقد الأعمال بشوارع حي أول المحلة الكبرى، حيث تفقد المحافظ الأعمال الجارية بشارع مدرسة مصطفى كامل من امتداد محب حتى سعد محمد سعد بطول 1100 متر وعرض 12 متر، كما تفقد الأعمال بشارع المستشار بداية من مصطفى كامل حتى محب بطول 1000 متر وعرض 16 متر، واختتمت الجولة في حي أول بتفقد شارع امتداد شكري القواتلي حتى شارع مصطفى كامل بطول 500 متر وعرض 10 متر والذي يتم به أعمال إزالة المسطحات الأسفلتية والأرصفة وقطع فرمة وتوريد سن وتربة زلطية.

وتابع المحافظ جولته في حي ثان المحلة حيث تفقد الأعمال الجارية في شارع 10 من نعمان الأعصر حتى أنور سالم بطول 400 متر وعرض 10 متر وشارع المنصور من نعمان الأعصر حتى الترعة بطول 450 متر وعرض 10 متر، حيث تمت بهم أعمال تهيئة الرصف من إزالة المسطحات الأسفلتية وقطع فرمة وتوريد السن.

4 مليون جنية لتطوير مزلقانات الغربية

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية أعمال توسعة مدخل المدينة أمام مزلقان السكة الحديد بناحية منشأة البكري وذلك من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتكلفة إجمالية قدرها 4.3 مليون جنيه، حيث سيتيح هذا المشروع توسعة الطريق من منشأة البكري حتى بداية سكة طنطا والذي تم رصفه.

واختتمت الجولة بتفقد المرحلة الأولى والثانية من كورنيش مدينة المحلة والذي سيتم تنفيذه على غرار كورنيش طنطا بطول 5300 متر على ثلاث مراحل، الأولى بدء العمل بها بطول 1500 متر بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع، الثانية بداية من المجمع الصناعي بطول 1400 متر، على أن تستكمل المرحلة الثالثة من خلال إنشاء محور مروري يمتد حتى طريق محلة أبو علي- سمنود بطول 2400 متر.