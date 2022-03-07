/683786/النائبة-مي-أسامة-تشارك-في-اجتماع-وزير-التعليم-العالي-مع-ممثلي-الكتلة-البرلمانية-لحزب-الإصلاح-والتنمية

شاركت النائبة مي أسامة رشدي‘ عضو مجلس النواب، في لقاء جمعها مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، مع ممثلي الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.

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وأوضحت رشدي، أنه الاجتماع تناول عددًا من قضايا الرعاية الصحية بمختلف محافظات الجمهورية،كما أنه تم مناقشة مشكلة المجالس الطبية ومعهد الأورام بالشرقية والمتوقف عن العمل مُنذ عام 2016، موضحة أن الدكتور خالد عبد الغفار أبدىء إهتمامه بالأمر، وأكد علي أنه تم استلام كافة بيانات المشروع لإستكمال العمل فيه، وذلك لكونه يخدم قطاع عريض من المواطنين بنطاق شرق الدلتا.

النائبة مي أسامة تشارك في اجتماع وزير التعليم العالي مع ممثلي الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية

وأضافت عضو مجلس النواب، أن اللقاء أثمر عن تقديم حلول لعدد من التحديات، موجه الشكر للدكتور خالد عبدالغفار علي تفهمه الكامل للنقاش خلال الجلسة، وسعة ورحابة صدره.