بالتعاون مع اتحاد اللعبة.. الداخلية تنظم بطولة الجمهورية للفروسية بالفسطاط (صور)

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نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية، بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الموانع، التى أُقيمت على مدار ثلاثة أيام على ملاعب وادى الفروسية التابع لوزارة الداخلية، والذى يُعد صرح رياضى يدعم الريادة المصرية فى مجال رياضة الفروسية.. وقد شارك فى البطولة عدد (280) فارساً بخيولهم برعاية لجنة تحكيم مشكلة من الاتحاد المصرى للفروسية.
يُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية المجهزة لقفز الموانع، إنعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ برياضة الفروسية وبتجهيز وادى الفروسية لإستقبال كافة المنافسات "محلياً ودولياً" ، وتزويده بأحدث الوسائل وبإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها، وكذا فندق مجهز لإقامة الفرسان خلال فترة المنافسات، بالإضافة إلى الأطقم الطبية وأطقم الطب البيطرى لتقديم الرعاية الطبية للمتنافسين وأيضاً لرعاية الخيول المشاركة بمختلف المسابقات.
وقد أشاد المشاركين بالمستوى المتميز لوادى الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لإستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.
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