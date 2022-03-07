أكدت السفارة المصرية في رومانيا أن جهودها على مدار الساعات الأربع والعشرون الماضية أسفرت عن إجلاء 150 مواطنًا مصريا ووصولهم بسلام إلى أرض الوطن، وذلك بعد إرسال الحكومة المصرية فجر اليوم الاثنين طائرة الإجلاء الثانية لرومانيا، حيث تم إجلاء 150 مواطنا مصريا وقد وصلوا إلى القاهرة.
أوضحت السفارة المصرية أن ذلك جاء بناء علي توجيهات القيادة السياسية، وبالجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والسفارة المصرية في بوخارست لتسهيل عودة المواطنين العالقين في رومانيا بعد عبورهم الحدود الاوكرانية الرومانية. وكان فى وداعهم بالمطار السفير مؤيد الضلعى، والمستشارة مروة شعير نائب السفير، وملحق الدفاع، وجميع أعضاء السفارة المصرية قي بوخارست.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال 24 ساعة.. سفارة مصر فى بوخارست تعلن إجلاء 150 مواطنا من رومانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.