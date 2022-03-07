خلال 24 ساعة.. سفارة مصر فى بوخارست تعلن إجلاء 150 مواطنا من رومانيا

أكدت السفارة المصرية في رومانيا أن جهودها على مدار الساعات الأربع والعشرون الماضية أسفرت عن إجلاء 150 مواطنًا مصريا ووصولهم بسلام إلى أرض الوطن، وذلك بعد إرسال الحكومة المصرية فجر اليوم الاثنين طائرة الإجلاء الثانية لرومانيا، حيث تم إجلاء 150 مواطنا مصريا وقد وصلوا إلى القاهرة.

أوضحت السفارة المصرية أن ذلك جاء بناء علي توجيهات القيادة السياسية، وبالجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والسفارة المصرية في بوخارست لتسهيل عودة المواطنين العالقين في رومانيا بعد عبورهم الحدود الاوكرانية الرومانية. وكان فى وداعهم بالمطار السفير مؤيد الضلعى، والمستشارة مروة شعير نائب السفير، وملحق الدفاع، وجميع أعضاء السفارة المصرية قي بوخارست.