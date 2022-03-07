صندوق مكافحة الإدمان يطلق دليل المهارات الحياتية لتنمية وعى الأطفال بالمناطق المطورة...

تنظيم دورات للكوادر التطوعية من أبناء المناطق المطورة لتدريبهم على تنفيذ دليل المهارات الحياتية للأطفال بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة

استمرارا لتنفيذ برامج توعوية متكاملة بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" ،أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق دليل المهارات الحياتية لتنمية والوعى لدى الأطفال بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات " بالبعد عن التدخين وأضرار المخدرات ،وتم تنظيم دورات تدريبية بمقر الصندوق للكوادر التطوعية من أبناء هذه المناطق لتدريبهم على تنفيذ دليل المهارات الحياتية داخل المناطق المطورة مثل " الأسمرات ، المحروسة ، اسطبل عنتر ، حدائق أكتوبر ، بشاير الخير بالاسكندرية ، حي الضواحى ببورسعيد" ويأتي ذلك في إطار تكليفات فخامة رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات‪" والتي تتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة التي تستهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وكذلك توعية الاسر باليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج مجانا وفى سرية تامة .

وحرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على الالتقاء بالكوادر التطوعية من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " مؤكدًا على أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات خاصة مع دليل المهارات الحياتية للأطفال لرفع الوعى لديهم بأضرار التدخين بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال ،لافتا الى انه تم تدريب هؤلاء الشباب على كيفية إدارة العمل التطوعي وأيضا كيفية إعداد برامج توعوية عن مكافحة تعاطى المخدرات وتنفيذها بهدف إعداد جيل من النشء والشباب قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة في مكافحة المخدرات في ضوء رؤية مصر 2030 .

‫يتضمن دليل المهارات الحياتية عدده أنشطة وألعاب ترفيهية سيتم تنفيذها في المناطق المطورة خلال الأيام المقبلة لتنمية الوعى لدى الأطفال وغالبية هذه الأنشطة مرتبطة بالبعد عن التدخين واضرار تعاطى المخدرات وذلك لرفع الوعى لدى الأطفال بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية تنشط العقل وتحفز على التفكير وتستهدف رفع الابتكار لدى الأطفال كذلك تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان