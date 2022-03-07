وزير الإنتاج الحربي يلتقي وزير الصناعة السعودي ويتفقد الجناح الإماراتي وجناح وزارة...

قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة الجناح الإماراتي بمعرض الدفاع العالمي بالسعودية "WDS 2022" والمنعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث أشاد الوزير "مرسي" بما قام بالإطلاع عليه من معروضات بالجناح والتي تعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية الإماراتية ومواكبتها للتطورات المتسارعة بقطاع الدفاع والأمن، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والتكامل بين الجانبين في مختلف المجالات.

كما تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي جناح وزارة الدفاع السعودية، حيث أكد خلال زيارته للجناح أن معرض الدفاع العالمي يعكس مكانة المملكة العربية السعودية كإحدى دول العالم الأكثر تأثيراً في صناعة الدفاع وهو ما يتجلى أيضاً في المعروضات العسكرية التي تشارك بها وزارة الدفاع السعودية والتي يتم إنتاجها وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية، مشيداً بقدرة القائمين على المعرض على تنظيمه بهذا الشكل الذي يليق بالمملكة، ومن ناحية أخرى أكد ممثلو وزارة الدفاع السعودية أن أهمية إطلاق معرض نوعي مثل "معرض الدفاع العالمي" تأتي في ضوء تتمتع به المملكة من مقوّمات تجعلها وجهة مثالية لاحتضان مثل هذا الحدث فموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل بين ثلاث قارات يضعها في صلب سلاسل الإمداد العالمية كما تعدّ أحد أكبر الأسواق الدولية في صناعة الدفاع والتقنيات المرتبطة به .

وعلى هامش جولته اليوم التقى الوزير "مرسي" السيد/ بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، حيث أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين مصر والسعودية، مشيداً بالتطور النوعي الكبير الذي تشهده العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في عدة قطاعات رئيسية وخصوصاً في المجالين الاقتصادي والتجاري الذي نتج عنه زيادات سريعة في معدل النمو التجاري بسبب إرتفاع حجم الاستثمارات السعودية الذي استهدف مختلف القطاعات المصرية، ومن جانبه أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي/ بندر الخريف أن معرض الدفاع العالمي يساهم في توطيد علاقات المملكة العربية السعودية مع شركائها الحاليين والمحتملين في قطاع الصناعات الدفاعية ودعم توجهات المملكة لتعزيز توطين صناعاتها العسكرية، لافتاً إلى إنفتاح وزارة الصناعة السعودية على التعاون مع دول الأشقاء والجوار ودول العالم الأخرى للإستفادة من التجارب الصناعية الناجحة لديها في إقامة مشاريع صناعية وتوطين صناعات جديدة لتطوير القاعدة الصناعية في السعودية.

أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة/ محمد عيد بكر إلى أن المهندس/ محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص خلال تلك الفعاليات على إستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة، كما حرص توجيه الدعوة لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للتعرف على التكنولوجيا المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.