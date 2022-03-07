الرعاية الصحية تطلق أول برنامج تدريبى موسع لـ إدارة العلاج الدوائى

جدة - نرمين السيد - تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية من محافظة الأقصر، ثانى محافظات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أول برنامج تدريبى موسع لـ"إدارة العلاج الدوائى"، ضمن مبادرة الهيئة "RISE" للتدريب والتعليم الطبى المستمر.





يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية والتى ترتكز على إتاحة الفرص لتدريب كل القوى البشرية من العاملين فى الهيئة سواء من الأطقم الطبية أو غير الطبية، باعتبارهم أثمن مورد لدى الهيئة، وحرصًا منها على التطوير المستمر الذى يستهدف الارتقاء بالمستوى المهنى والعلمى لكل العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية بكل تخصصاتهم، بكل فروع الهيئة ومنشأتها الصحية بالمحافظات.

وأوضح بيان الهيئة، يهدف البرنامج التدريبى الذى يستمر على مدار 3 أيام بمحافظة الأقصر، إلى تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة التى تساعدهم على استدامة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد بأعلى معايير الجودة العالمية، وتحسين تجربة المنتفع بمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى إدارة تقييم التخطيط الاستراتيجى بكفاءة، مرورًا بآليات قياس رضاء المنتفعين، وإدارة العلاج الدوائى (MTM) بما يمنع أى تأثيرات ضارة على المريض، فضلًا عن التثقيف حول حالة المرض والأدوية المستخدمة لعلاج الحالة المرضية، والتأكد من تناول الأدوية بشكل صحيح، وتقليل الهدر بسبب الأدوية غير المستخدمة، وأخيرًا إدارة أى آثار جانبية عن العلاج الدوائى.

واستكمل البيان، يستهدف البرنامج التدريبى كل المدراء الطبيين ومقدمى الخدمة الصحية بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر وبكل المنشآت الصحية التابعة له، إضافة إلى الصيادلة الإكلينيكيين، مشيرًا إلى أن هذا التدريب يأتى فى إطار التعاون المشترك بين هيئة الرعاية الصحية وشركة نوفاتس مصر، والذى يسهم بدوره فى دعم تطلعات الهيئة فى بناء نظام صحى قوى يمتلك كل عناصر النجاح وأكثر استجابة لمتطلبات المستقبل واحتياجات المجتمع لخدمات عالية المستوى وفق أعلى المعايير والممارسات الطبية العالمية.

واختتم البيان، بأن فعاليات مبادرة "RISE" للتدريب والتعليم الطبى المستمر لهيئة الرعاية الصحية، بدأت المرحلة الأولى منها فى محافظة بورسعيد، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وتنطلق المرحلة الثانية منها بمحافظة الأقصر، ومن المقرر أن تمتد لتشمل محافظة الإسماعيلية باعتبارها ثالث محافظات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.