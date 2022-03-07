القباج تشارك بندوة أثر الرياضة فى حياة ذوى الإعاقة وتكرم أبطال الأولمبياد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، واللواء هانى نبيه الأمين العام للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومسؤولى مؤسسة هانس زايدل الألمانية، مكتب مصر، والدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصرى لرياضات المكفوفين ونائب رئيس اللجنة البارالمبية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تقدم خدمات عديدة للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم 5 مليارات جنيه سنويا دعما نقديا للأشخاص ذوى الإعاقة‎.

كما يتم دعم ما يزيد على 300 ألف طالب من ذوى الإعاقة بتحمل مصروفاتهم الدراسية وسيزيد هذا العدد لنصف مليون طالب كى لا يحرم أحد من التعليم، بالإضافة إلى توفير مترجم الإشارة على مستوى الجامعات المصرية وتحمل التكلفة كما لدينا ما يزيد على 630 هيئة لتأهيل وتدريب ذوى الإعاقة من خلال المراكز المتخصصة".

ولفتت الوزيرة إلى مراعاة تضمين الأنشطة الرياضية فى مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة، حيث أن ممارسة الرياضة عامل مؤثر فى حياة الأشخاص ولابد أن تدرج فى ثقافة المواطن المصرى.

وأوضحت القباج أن هناك تنسيقا مع وزارة التربية والتعليم فى إطار تكافؤ الفرص التعليمية للأبناء ذوى الإعاقة، كما لدينا حضانات دامجة لاستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة.

أما فيما يتعلق ببطاقات الخدمات المتكاملة، فقد أفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أنها تواصلت لحل مع وزير الصحة، يتمثل فى عدم احتياج وزارة التضامن لكشف طبى جديد لكل من المكفوفين والأصم وكل من لديه إعاقة حركية واضحة مثل جميع مستخدمى الكراسى المتحركة، وسيتم إصدار بطاقات خدمات متكاملة بموجب استخدام شهادة صحية قديمة، ولن يتم إجراء كشف طبى جديد مرة أخرى لهم، حيث إن الإعاقة واضحة، وهذا المبدأ ينطبق على جميع مستخدمى الكراسى المتحركة أو من لديهم بتر متعدد أو أحادى، ومن لديهم شلل دماغى أو نصفى أو أى أنواع الشلل وكذلك قصار القامة أقل من 140 سم،لن يحتاجوا لتقديم كشف طبى حديث، وكذلك أصحاب متلازمة داون.

وأكدت القباج أن إعاقات المرحلة الثانية لبطاقات الخدمات المتكاملة سيخضعون لكافة الشروط والقواعد التى تم وضعها مع وزارة الصحة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم.

وفيما يتعلق بمنظومة الأطراف الصناعية، فأوضحت القباج أن الرئيس السيسى وجه بإنشاء كيان لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة هذه الفئة، كما أننا على وشك إطلاق الصندوق القومى للأشخاص ذوى الاعاقة وسيكون له موازنة وفقا للقانون".

ونوهت بأنه تم التواصل مع وزارة الصحة لحل مشكلة بطاقة الخدمات المتكاملة وتقديم كافة التيسيرات لذوى الإعاقة حفاظا على حقوقهم.

وأشادت وزيرة التضامن بالاستراتيجية الوطنية لحقوق لحقوق الإنسان التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تضمن حقوق كل المصريين دون تمييز، مؤكدة أن المجتمع المدنى شريك أساسى مع الدولة فى التنمية.