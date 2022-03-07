توجيه جديد من محافظ الجيزة بشأن مشروع الاسطبلات الحضارى

جدة - نرمين السيد - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأعمال النهائية للمرحلة الأولى لإنشاء الاسطبل الحضارى البديل عن الاسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية بالأهرامات لما تسببه تلك الاسطبلات من مظهرا غير حضارياً.





وأشار محافظ الجيزة إلى أن المشروع يقام على مساحة 18 ألف متر وتشمل المرحلة الأولى إقامة 4 مجمعات خرسانية تكفى لإيواء 220 حصانا ومجهزة على أكمل وجه، روعى فيها كل المعايير البيئية وتشمل المظلات اللازمة للإقامة والمبيت ووحدات الطعام والشراب ووحدات وغرف للأطباء البيطرين ودورات المياه وغرف للإدارة.

ووجه المحافظ بتخصيص بوابة الاسطبل المطلة على المنطقة السكنية لدخول الأفراد فقط، كما وجه برفع كفاءة الإنارة وتدعيمها بكشافات إضافية وينفذ المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.

كما وجه المحافظ بضرورة التواصل مع ممثلين من أصحاب الخيول للاطلاع على أى تصورات واحتياجات إضافية لهم، للتسهيل عليهم، قبل الانتهاء من كل الأعمال النهائية للاسطبل.

وكلف المحافظ مديرية الإسكان بالمحافظة بالمتابعة مع الشركة المنفذة وسرعة الانتهاء من الأعمال المدرجة لتحقيق الاستفادة من المشروع.

وخلال جولته حرص المحافظ على التواصل مع القاطنين بمحيط المنطقة والاستماع إلى مطالبهم، موجهاً رئيس حى الهرم بتذليل كل المعوقات أمامهم.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزى، السكرتير المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، وهويدا عباس، مدير مديرية الإسكان، وتيسير عبد الفتاح، رئيس حى الهرم، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق.