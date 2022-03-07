الخارجية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن البروتوكول يتضمن التعاون المشترك فى مجال تقنية المعلومات والتحول الرقمى وورش العمل والدورات التدريبية. وقد وقع البروتوكول السفير علاء حجازى مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها.

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