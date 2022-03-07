عاجل- وظائف قيادية شاغرة فى التعليم العالى.. الوزارة ترد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول وجود إعلان عن توافر أماكن شاغرة لوظائف قيادية بالوزارة.





وأكد المركز الإعلامى، أنه لا صحة لهذا الإعلان الوهمى، والأخبار الكاذبة المنشورة بشأنه على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى على الإطلاق. وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى التى تروج لمثل هذه الأخبار الكاذبة. وأهاب المركز الإعلامى بجميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار، والتواصل مع المصادر الرسمية، للتأكد من صحة الأخبار قبل التورط فى نشر ‏شائعات وأخبار كاذبة لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأى العام.

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